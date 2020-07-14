Прокуратура начала проверку после беспорядков на Амурском ГПЗ

Прокуратура Амурской области начала проверку по факту беспорядков, произошедших 13 июля на Амурском газоперерабатывающем заводе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 июля на сайте надзорного ведомства.

Инцидент произошел на строительной площадке предприятия. Рабочие-мигранты устроили прогромы из-за финансовых претензий к работодателю, пишет «Газета. ру».

В сообщении прокуратуры отмечается, что компания ООО «Ренейсанс Хэви Индастрис» не приняла мер для материального и бытового обеспечения работников. Кроме того, компания в одностороннем порядке удержала из зарплат сотрудников более 14,4 млн рублей для оплаты налога.

«По данным фактам прокуратура в отношении организации и руководителя территориального обособленного подразделения возбудила дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства)», — сообщили в ведомстве.

Ранее в ночь на 10 июня неизвестные устроили погром в здании суда в подмосковном Ступино. По некоторым данным, злоумышленник бросил в окно «коктейль Молотова», вероятно намереваясь уничтожить документы, однако фитиль потух.