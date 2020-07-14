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Сезон добычи ламинарии начался в Приморском крае

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Резидент свободного порта в Хабаровском крае приступил к добыче бурых водорослей, ценного вида ламинарии. Компания «Простор» из поселка Лососина Советско-Гаванского района ведет вылов севернее мыса Золотой. В дальнейшем это сырье будут использовать в лечебно-профилактических целях.

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Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на Корпорацию развития Дальнего Востока, ООО «Простор» запустило проект в 2019 году. У корпоратива есть в том числе производственные, холодильные и складские помещения. Он специализируется на переработке морепродуктов и водорослей, проводит научные исследования в этом направлении и имеет ряд патентов на способы переработки водных ресурсов.

Ламинарию добывают на двух судах, а перерабатывают ее на четырех новых высокопроизводительных линиях. Из ламинарии делают гель, из морских ежей и трепангов — экстракты, а из кальмаров — тушки и щупальца.

Каждый месяц выпускается 20 т готовой продукции из морских водорослей, 700 л морского ежа и трепанга и 30 т кальмара. Уже сейчас водолазы собрали морской капусты около 30% от необходимой потребности загрузки цехов.

Агентство напоминает, что сейчас общая стоимость проектов резидентов СПВ Советско-Гаванского района превышает 19 млрд рублей. Планируется создать 795 рабочих мест.

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