Названы наиболее востребованные у россиян врачи в период пандемии

Россияне в период самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции чаще всего удаленно обращались к педиатрам, терапевтами и гинекологам. Об этом сообщает пресс-служба цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом».

Согласно исследованиям организации, тогда 33% граждан России обращались за помощью к терапевтам, а остальным пациентам требовались консультации врачей узких специальностей.

«Наибольшее количество обращений поступило к гинекологам — 17%, неврологам — 13%, дерматологам — 11%, оториноларингологам — 10%, эндокринологам — 5%», — говорится в сообщении.

Среди поступивших обращений 67% пришлось на людей в возрасте от 25 до 50 лет. При этом женщины чаще мужчин нуждались в медиках — 83%. Более 66% пациентов потребовалась повторная консультация.

Отмечается, что среди российских граждан чаще всего за медицинскими консультациями онлайн обращались жители Москвы и Московской области — 22%, среди поступивших обращений было 6% — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Татарстана — 4%, пишет ТАСС во вторник, 14 июля.

По данным пресс-службы сервиса, который совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ с конца марта текущего года помогал россиянам получать дистанционные консультации врачей бесплатно, за последние три месяца было проведено более 100 тыс. виртуальных приемов медиков. В них было задействовано порядка 500 врачей разных специальностей.

Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.

По данным портала стопкоронавирус.рф в стране на 13 июля было зарегистрировано 733 699 подтвержденных случаев заражения вирусом, скончались 11 439 человек, выздоровел 504 021 пациент.