Десантный корабль «Евгений Кочешков» принял участие в репетиции Дня ВМФ

Самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» принял участие в репетиции военно-морского парада ко Дню ВМФ России — в Балтийске.

Тренировка прошла в акватории Калининградского морского канала. В ней также участвовали больше 20 боевых кораблей и судов. В ходе репетиции отработали дистанции между кораблями.

Генеральная репетиция торжественного парада состоится 23 июля. Всего в акваторию выйдут 46 боевых кораблей, 20 единиц военной техники и два вертолета КА-27 морской авиации флота.