Единой биометрической системе придадут статус государственной

Единую биометрическую систему планируют наделить статусом государственной. Как сообщили в Минкомсвязи, это позволит сделать ее более безопасной. Для пользователей это будет означать гарантию сохранности данных на государственном уровне.

Также возможен вариант государственно-частного партнерства — когда права собственности на систему передаются государству, а оператор остается прежним.

Изменение статуса системы позволит увеличить скорость наполнения базы и количество регистраций. На ее базе будут оказываться разного рода услуги — муниципальные, коммерческие или же — связи.

Единая биометрическая система также может стать доверенной для получения облачной квалифицированной электронной подписи. Станет возможным удаленное судопроизводство, дистанционное образование и другие сервисы.