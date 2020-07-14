В США расширили список потенциально опасных антисептиков для рук

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США расширило до почти 60 позиций список брендов антисептиков для рук, которые, предположительно, представляют угрозу жизни и здоровью из-за содержания там метилового спирта. Об этом телеканал CBS News сообщил во вторник, 14 июля.

Теперь в него входят 59 наименований, которые производятся 11 компаниями, десять из которых мексиканские. Страна происхождения еще одной фирмы не указана, однако ее название — на испанском языке. Также в ведомстве отметили, что случаи, когда метиловый спирт обнаруживают в санитайзерах на которых написано, что они выполнены на основе этилового спирта.

Отмечается, что управлению известно о взрослых и детях, которые глотали санитайзеры для рук с содержанием метилового спирта. В результате возникали нежелательные последствия, в том числе слепота, госпитализация и даже смерть. Вся данная продукция рекомендована к отзыву, часть уже была отозвана.

2 июля сообщалось, что украинские правоохранители обнаружили на территории Стрыйского района Львовской области крупное незаконное производство дезинфицирующих средств. Стражи порядка обнаружили 2 т готовой продукции. Отмечается, что изъятые антисептики представляют опасность для здоровья людей.

13 апреля нелегальное производство антисептика пресекли в Набережных Челнах. Всего было обнаружено 23 канистры с подозрительным антисептиком, более 3,9 тыс. спреев, 820 гелей.