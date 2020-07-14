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США могут начать производство вакцины от коронавируса до конца лета

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Производители лекарств в США рассчитывают приступить к выпуску вакцины от нового коронавируса к концу лета. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа.

По его данным, ожидается, что к началу 2021 года США выпустят 300 млн доз препарата.

«Когда именно вакцинные материалы начнут производить? Вероятно, в течение 4–6 недель», — сказал собеседник телеканала.

Он отметил, что процесс изготовления вакцины уже запущен, хотя пока не ясно, какая именно из возможных вакцин окажется эффективной и удастся ли вообще к тому времени создать действенное средство.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 13 июля, в США насчитывается 3 336 154 выявленных случая коронавируса, число летальных исходов составляет 135 400.

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