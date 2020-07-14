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В ВОЗ назвали наименее подверженную коронавирусу группу населения

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Фото: TASS/Zuma
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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали категорию населения, которая меньше всего подвержена заболеванию коронавирусом и легче переносит COVID-19. Это дети в возрасте до 10 лет, заявила в понедельник, 13 июля, на брифинге в Женеве глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ученые провели ряд исследований по выявлению антител, в результате чего выяснилось, что дети старше 10 лет подвержены заражению так же сильно, как подростки и молодежь старше 20 лет. Однако у них будет более легкая форма заболевания.

По словам Ван Керкхове, предстоит выяснить, передается ли вирус между детьми.

Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.

По данным Worldometer на 13 июля, в мире зафиксировано 13,2 млн случаев заболевания COVID-19, 574,5 тыс. человек скончались, 7 678 533 пациента выздоровели.

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