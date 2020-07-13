Авиарегулятор США понизил рейтинг безопасности полетов Пакистана

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США понизило рейтинг безопасности полетов авиакомпаний из Пакистана. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщило агентство Reuters.

Согласно рейтингу регулятора, пакистанские авиалинии больше не соответствуют стандартам международных авиаперевозок, в связи с чем страна получила вторую категорию безопасности полетов.

В связи с понижением рейтинга авиаперевозчики Пакистана могут подвергаться большему количеству проверок в американских воздушных гаванях. При этом число полетов они увеличить не могут, а также открывать новые направления в США.

10 июля сообщалось, что Министерство транспорта США отозвало разрешение авиакомпании «Международные авиалинии Пакистана» на совершение рейсов в США в связи с выраженными ФАУ опасениями из-за возможного допуска к полетам пилотов с поддельными лицензиями.

Скандал разгорелся после того, как 22 мая самолет «Пакистанских авиалиний» упал в жилых кварталах. На воздушном судне находилось около 100 человек.

Первоначально мэр города Карачи Васим Ахтар заявил о гибели всех пассажиров самолета «Пакистанских авиалиний». Вместе с тем после этого сообщения в местных СМИ появилась информация о том, что в этой авиакатастрофе есть выжившие.

25 мая министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан заявил в нижней палате парламента, что 262 из 850 пилотов в стране имеют фальшивые или купленные за деньги дипломы о летной квалификации.