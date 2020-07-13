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Народные гуляния в честь Дня города отменили в Пскове

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Фейерверк в честь Дня города Пскова состоится вечером 23 июля на набережной реки Великой. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Александр Коновалов.

«Администрацией города Пскова сформирован план праздничных мероприятий, приуроченных к 76-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 1117-й годовщине первого упоминания о Пскове в летописи. Так, в текущем году ввиду мер, принимаемых по недопущению распространения COVID-19, придется отказаться от массовых развлекательных мероприятий, народных гуляний и концертов», — отметил он.

Днем 23 июля пройдет автопоезд по местам боевой славы, информирует Псковская лента новостей. А в Довмонтовом городе состоится церемония присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова».

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