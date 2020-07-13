Житель Челябинской области перечислил мошенникам 2 млн рублей

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении жителя Озерска. Мужчина перечислил злоумышленникам порядка 2 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, южноуралец 1959 года рождения откликнулся на предложение «заработать на бирже», которое он увидел в объявлении на одном из сайтов. Мошенники предложили потерпевшему установить на компьютер программу для удаленного доступа к компьютеру, где мужчина якобы смог бы отслеживать свой баланс. Злоумышленники убедили пострадавшего, что чем больше денег он вложит, тем больше прибыли получит. Об этом пишет 1obl.ru.

Ради заработка житель Озерска оформил несколько кредитов. Деньги он переводил мошенникам, а те, пользуясь возможностью удаленного доступа к компьютеру потерпевшего, создавали видимость масштабного заработка.

Когда мужчина решил обналичить свой доход, его счет заблокировали, а «менеджер» перестал выходить на связь. Тогда мужчина обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.