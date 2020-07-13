Около 1,4 тыс. животных забрали из приютов с начала года в Москве

В Москве с начала года из приютов для животных забрали около 1,4 тыс. питомцев. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Как уточнили в столичном департаменте жилищно-коммунального хозяйства, всего из приютов в Москве забрали 979 собак и около 393 кошек, пишет агентство городских новостей «Москва». С апреля по июнь пристройство животных проводилось в рамках онлайн-системы, которая дала возможность потенциальным хозяевам приютить питомца, не выходя из дома. Онлайн-каталоги, по которым москвичи выбирали животных во время пандемии, будут доступны и в дальнейшем, пишет сайт kp.ru. Желающие взять животное смогут пройти удаленное собеседование с куратором, после чего приехать в приют для знакомства с питомцем.

Всего в Москве функционируют 13 муниципальных приютов для бездомных животных, пишет РИАМО. В конце марта их закрыли для посетителей и волонтеров из-за пандемии коронавируса. Ухаживали за животными сотрудники учреждений. С 9 июня городские приюты вновь открыли для всех, кто готов оказать помощь животным, пишет НСН. Доступно это при условии соблюдения мер предосторожности и безопасной дистанции, а также с применением средств индивидуальной защиты.

Как напоминает «Москва 24», в декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Закон предполагает создание для них специальных приютов, запрещается отстрел животных. Под запрет попали также бои с их участием, избавление от питомцев без передачи их новому владельцу и помещения в приют. Содержание в барах, ресторанах, пропаганда жестокого обращения с животными также недопустимы. В сентябре прошлого года в Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными до 14 лет. В правительстве инициатив не поддержали.

13 июля сообщалось, что зоозащитники призвали закрыть в России зоопарки и цирки с животными.