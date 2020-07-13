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В Калужской области отремонтируют 230 км дорог

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Калужской области отремонтируют 230 км магистралей. На эти цели в 2020 году планируется потратить 4 млрд 265 млн рублей. По словам министра дорожного хозяйства региона Михаила Голубева, работу проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Объекты расположены в Калуге, Обнинске и Малоярославецком районе, пишет газета «Весть». Большая часть из общего объема — 190 км — это трассы областного значения. Еще 40 км — это дороги местного значения.

Михаил Голубев также отметил, что продолжается строительство Северного обхода Калуги, на участке Анненки–Жерело и автодороги от Южного обхода до улицы Серафима Туликова на Правобережье. Он завершит масштабный проект по созданию Калужской кольцевой автомобильной дороги общей протяженностью 83,7 км. По предварительным расчетам, интенсивность транспортного потока составит до 40 тыс. автомобилей в сутки.

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