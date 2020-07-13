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«Роскосмос» сообщил о переговорах с Китаем по созданию лунной базы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Роскосмос» провел переговоры с китайскими партнерами о создании совместной базы на Луне. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

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«Сегодня буквально утром мы проводили телемост с моим китайским визави. Мы договорились о том, чтобы начать шаги навстречу друг другу, и про определение контуров и значения лунной научной базы. Я не исключаю, что этот проект будет открыт для всех желающих, в том числе американцев, но инициатива здесь может быть именно за Россией и Китаем», — сказал Рогозин.

Он отметил, что Китай добился немалых успехов в космической отрасли за последние годы и «Роскосмос» с уважением относится к их результатам. По словам главы «Роскосмоса», КНР для России «достойный партнер», уточняется на сайте kp.ru.

О планах России и Китая создать на Луне совместную базу стало известно в марте. Основой для базы послужат посадочные аппараты, которые обе страны планируют отправить на Луну в ближайшие годы.

В июне прошлого года Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу для изучения дальнего космоса и сотрудничества в сфере астероидно-кометной безопасности.

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