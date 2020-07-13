Актер из сериала «Дикая Роза» умер от коронавируса

Мексиканский актер Раймундо Капетильо, известный по своей роли в телесериале «Дикая Роза», умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 13 июля, пишет издание El Horizonte.

По его данным, 76-летнего артиста госпитализировали 4 июля, а 12 июля он ушел из жизни.

Информацию о смерти Капетильо подтвердила Национальная ассоциация исполнителей (ANDI). Там выразили соболезнования родным и близким актера.

Раймундо Капетильо родился 1 сентября 1943 года в Мехико. В конце 1960-х годов начал свою карьеру на телевидении, в театре и кино. Российской аудитории артист известен по роли доктора Рейнальдо в телесериале «Дикая Роза».