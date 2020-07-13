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На вершине Монблана нашли подборку газет с разбившегося в 1966 году Boeing 707

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Фото: Global Look Press
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На вершине горы Монблан была обнаружена в хорошем состоянии подборка газет, которые принадлежали пассажирам самолета Boeing 707, потерпевшего крушение в 1966 году. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил французский телеканал BFMTV.

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Согласно данным канала, газеты во время прогулки нашел управляющий местного ресторана Cabane du Cerro Тимоти Мотен, который находится на высоте 1350 м над уровнем моря.

«Они лежали на открытом воздухе, на снегу у подножия серака. Они могли сгнить в ближайшем времени», ― рассказал он.

По словам мужчины, среди этих печатных СМИ он обнаружил выпуски индийских газет National Herald и The Economic Times. Мотен заявил, что эта находка стала «счастливой случайностью», поскольку ледник, в котором издания были заморожены в течение всех этих лет, сохранил их до наших дней.

Boeing 707-437 индийской авиакомпании Air India выполнял рейс Бомбей–Дели–Бейрут–Женева–Лондон, однако 24 января 1966 года на подлете к Женеве потерпел крушение, врезавшись в Монблан. В результате авиакатастрофы самолет полностью разрушился, никто из 106 пассажиров и 11 членов экипажа не выжил.

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