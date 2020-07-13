Ребенок погиб из-за возгорания автомобиля под Ростовом-на-Дону

Двухлетний ребенок погиб в результате возгорания в припаркованном около частного дома автомобиле в Дубовском районе Ростовской области. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону в понедельник, 13 июля.

Согласно предварительным данным, возгорание произошло в салоне автомашины 11 июля. После тушения пожара на переднем пассажирском сидении был обнаружен мальчик 2017 года рождения. Он получил термические ожоги лица, туловища и конечностей четвертой степени.

Ребенка госпитализировали в Центральную районную больницу Дубовского района. Но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он умер.

По факту гибели малыша проводится доследственная проверка.

После осмотра места происшествия следователи нашли спички в салоне автомобиля. По одной из версий, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение ребенка с огнем. В ходе проверки будут проверены и другие версии произошедшего.

В конце июня в деревне Узорово под Волоколамском в Московской области при тушении пожара в частном доме погиб ребенок четырех лет. Пожар произошел 28 июня. Согласно предварительным данным, мальчик жил с родителями, братом и сестрой. В момент возгорания другие дети были на улице, а родители — на работе. По факту смерти несовершеннолетнего была начата проверка.