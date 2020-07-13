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Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщило агентство Anadolu.

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Сообщается, что стороны обсудили вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусом, ситуации в Ливии и Сирии, а также вопросы двустороннего экономического сотрудничества.

В сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Кремля, отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

«Президент Турции поздравил Владимира Путина с успешным проведением общенародного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны акцентировали внимание на важности наращивания усилий по урегулированию ситуации в Сирии в рамках Астанинского формата. Стороны обменялись мнениями по отдельным вопросам двусторонней повестки дня, включая перспективы возобновления туризма. Кроме того, Путин выразил признательность за готовность турецкой стороны оказать содействие некоторым регионам в борьбе с коронавирусом.

«Дана высокая оценка взаимодействию по линии министерств обороны России и Турции, позволившему стабилизировать обстановку в Идлибе и на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Вновь подчеркнута необходимость скорейшего прекращения вооруженного противостояния и возврата к переговорному процессу в Ливии на основе решений Берлинской международной конференции 19 января 2020 года», — отметили в Кремле.

Предыдущие телефонные переговоры Путина и Эрдогана состоялись 10 июня. Тогда стороны отметили важность контроля за соблюдением перемирия в Сирии и нейтрализации террористических группировок в Идлибе. Также они выразили глубокую озабоченность продолжающимися боями в Ливии.

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