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В Железнодорожном мужчина закидал яйцами подростков и подстрелил одного из них

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В подмосковном Железнодорожном местный житель кидал в группу детей яйца и стрелял из оружия. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 11 июля. 15-летний подросток обратился за медицинской помощью в областную больницу города Балашиха. Медики диагностировали у него огнестрельное ранение левого предплечья. О пострадавшем несовершеннолетнем пациенте врачи сообщили в правоохранительные органы. Эксперты подтвердили, что нападавший использовал пневматическое оружие.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

6 июля сообщалось, что в понедельник в Москве 15-летний юноша выстрелил в лоб своей 16-летней подруге из пневматического оружия. Девочке не потребовалась госпитализация.

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