СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения Ан-2

СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта. Ранее росавиация сформировала Комиссию. Специалисты выясняют причины крушения. Лёгкий самолёт Ан-2 упал в Нижегородской области. На борту находились пассажир и пилот: один из них погиб. Пострадавшего с сильными ожогами госпитализировали. При падении Ан-2 загорелся, пожар удалось быстро потушить. Согласно предварительной информации от следственного комитета, самолёт мог задеть линии электропередачи.