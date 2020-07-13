В России создан легкий скоростной броневик «Стрела»

Специалисты Военно-промышленной компании (ООО «ВПК») разработали семейство новых легких бронеавтомобилей «ВПК-Стрела». Об этом 13 июля рассказал генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

Бронеавтомобиль можно будет транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8. Полная масса «Стрелы» составляет 4,7 т, благодаря чему ее можно перебросить на другое направление. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов с учетом требуемого уровня защиты. Максимальная скорость «Стрелы» по шоссе — до 155 км/ч. Вместимость автомобиля до восьми человек.

Красовицкий подчеркнул, что на сегодняшний день на вооружении российской армии нет машин, подобной этой.

«Машина может использоваться в качестве командирской машины, транспортного средства и оперативно-служебной машины в специальных подразделениях органов исполнительной власти или как база для создания семейства автомобилей, а также монтажа вооружения и специального оборудования», — приводит его слова ТАСС.

Броня машины обеспечивает баллистическую защиту второго класса (защита от пуль с термоупрочненным сердечником патрона калибра, выпущенных из АК-74 и АКМ, а также от пуль с нетермоупрочненным сердечником, выпущенных из СВД. — Ред.). Противоминная защита позволяет сохранить жизни экипажа при подрыве мин колесом или взрывных устройств мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

В основе конструкции машины используются перспективные агрегаты, узлы и детали, планируемые к освоению в массовом производстве отечественного автопрома. Все комплектующие производятся в России.

Ранее, 6 мая, президент России Владимир Путин поручил руководителю Росгвардии Виктору Золотову представить заявку на поставку дополнительных автомобилей и спецтехники для поддержки российской автопромышленности.