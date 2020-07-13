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Убытки авиаотрасли во втором квартале достигнут 150 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Во втором квартале 2020 года совокупный убыток российской авиаотрасли достигнет 150 млрд рублей, сказал вице-президент АЭВТ Борис Карпович на заседании РСПП. В обычный год по итогам второго квартала авиационная отрасль обычно работает в ноль или с небольшой прибылью.

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Но в этом году пандемия новой коронавирусной инфекции и закрытие международного авиасообщения резко ухудшили состояние в отрасли. Из-за резкого обвала спроса и переизбытка провозных емкостей перевозчики с апреля летают в убыток.

По итогам года убыток отрасли, по прогнозам АЭВТ, составит 350 млрд рублей. Для сравнения, операционный убыток авиакомпаний 2019 года составил 38 млрд рублей.

Пассажиропоток по итогам 2020 года упадет на 53% и составит около 50 млн человек, сказал Борис Карпович. По мнению экспертов и участников отрасли, риск банкротств авиакомпаний при таких финансовых показателях осенью 2020 года или весной 2021 года будет очень велик.

Результаты первого квартала также оказались хуже прошлогодних: они составили 55 млрд рублей, тогда как в первом квартале 2019 года убытки, по данным АЭВТ, составили 45,3 млрд рублей.

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