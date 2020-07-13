Фармацевтический парк откроют в ТОР «Хабаровск»

В Хабаровске создадут фармацевтический парк. Проектом займется компания «Фармасити». Объем капитальных затрат — 14,4 млн рублей. Поддерживает проект Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Как пишет ИА AmurMedia, производство разместят в четырехэтажном здании на площади 1,4 тыс. кв. м. Часть помещений будет предназначена для компаний-партнеров. Планируется реализовать проект с помощью режима ТОР. Заявка на получение статуса резидента ТОР «Хабаровск» подана в Корпорацию развития Дальнего Востока.

ООО «Фармасити» — это дочерняя структура компании «Доктор Айболит». Она специализируется на оптовой продаже медицинских препаратов отечественных и зарубежных производителей. Сейчас компания планирует выйти на новый уровень, и не только продавать, но и производить медицинскую продукцию.

Кроме того, планируется сформировать фармацевтический парк в Хабаровске, которым смогут пользоваться и другие производители медицинских препаратов.

В середине июня сообщалось о планах расширить границы ТОР «Комсомольск» в Хабаровском крае, чтобы включить в нее инвестиционный проект ООО «Геопроминвест» по строительству горно-обогатительного комбината.