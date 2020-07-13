В России ажиотажный спрос на электросамокаты

В России зафиксировали ажиотажный спрос на электросамокаты. Как пишут «Ведомости», ритейлеры заработали на 70% больше, чем год назад. Рост продаж в сетях магазинов электроники и бытовой техники составил 25% по сравнению с июнем 2019 года. В Сети скачок спроса пришелся на май. В конце весны на популярной интернет-площадке продажи выросли на 350% по сравнению с апрелем 2020 года. Ажиотаж вызван повышенным спросом на услуги доставки. Индивидуальный электротранспорт востребован курьерами.