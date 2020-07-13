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Минтруд поддержал поправки в ТК о режиме удаленной работы

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Минтруд поддержал поправки в Трудовой кодекс о режиме удаленной работы. Госдума составит о них отзыв до 16 июля. Согласно законопроекту россияне смогут требовать компенсацию своих расходов, если трудятся из дома. В частности, работникам вернут их затраты на электроэнергию. Решать вопрос о компенсациях будут при приеме на работу. Правда, это не является обязанностью работодателя, скорее компенсация станет предметом торга. Сотрудник имеет право просить об увеличенном окладе для того, чтобы оплачивать счета за свет. Детали, касающиеся дистанционной работы, нужно прописывать в трудовом договоре. В коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» заявили: воплотить в жизнь идею депутатов будет непросто, в первую очередь нельзя точно рассчитать размер дополнительных выплат. Для этого придется проводить дополнительные исследования.

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