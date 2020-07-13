В грудном молоке нашли антитела к коронавирусу

Ученые нашли антитела к SARS-CoV-2 в грудном молоке. Специалисты исследовали организм молодых мам, переболевших COVID-19. Опыты проводили в Пекинском институте и в Калифорнийском университете. У ученых есть данные тестов 350 женщин. 90% антител в их молоке — это особые вещества секретируемой формы. Они выживают после обработки желудочным соком, чтобы потом защитить младенца. Авторы исследований предлагают использовать очищенное молоко в лечении заболевших COVID-19.