В Свердловской области в результате ДТП погибли два человека, еще трое пострадали, сообщает e1.ru со ссылкой на региональную пресс-службу УГИБДД в воскресенье, 12 июля.

Инцидент произошел вечером в воскресенье в Белоярском районе на 11-м км дороги Станция Глубокое – поселок Бобровский. По предварительным данным, 64-летний водитель ВАЗ-21124 не справился с управлением и съехал с дороги, после чего его автомобиль перевернулся.

На месте аварии погибла 44-летняя пассажирка, еще одна 64-летняя женщина скончалась в скорой. Водитель госпитализирован в городскую больницу Екатеринбурга, он находится в коме.

Кроме того, в ДТП пострадали двухлетняя девочка и ее 17-летний брат. Врачи диагностировали у детей ссадины и ушибы, для осмотра они также были доставлены в больницу.

Обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе следствия.

Ранее в воскресенье бензовоз и ВАЗ столкнулись под городом Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). В результате ДТП погибли три человека. Непосредственно перед аварией водитель ВАЗа по неустановленной причине выехал на встречку, после чего и произошло столкновение.