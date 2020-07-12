Один человек пострадал после взрыва в лесу в Ленинградской области

В результате взрыва в лесу Лужского района Ленинградской области пострадал мужчина, передает 12 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Мужчина получил травмы при взрыве неустановленного взрывоопасного предмета в лесу Лужского района Ленинградской области. Его доставили вертолетом [в Петербург] в больницу [им. И. И.] Джанелидзе», — сообщил собеседник агентства.

По данным региональных СМИ, в результате взрыва мужчина травмировал руку.

Уточняется, что пострадавший состоит в историческом поисковом отряде «Р.К.К.А».

В конце июня супружеская пара погибла при взрыве неустановленного устройства в одном из жилых домов Станицы Луганской на Украине. Было возбуждено уголовное дело.