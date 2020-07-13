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В грудном молоке обнаружили антитела к SARS-CoV-2

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Фото: ТАСС/PA Images/Hannah McKay
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По сведениям американских и китайских ученых, в грудном молоке переболевших COVID-19 женщин обнаружены антитела к коронавирусу. Они не только помогают ребенку противостоять патогену, но могут использоваться и в профилактических целях для обеспечения защитой взрослых людей, считают исследователи.

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Их работа оперирует данными тысячи кормящих матерей, 350 из которых перенесли COVID-19. Ученые проанализировали образцы их молока, которое было собрано спустя 14–30 дней после того, как симптомы ослабли. В результате было показано, что 80% молока обладает антителами IgA. Это специализированные антитела, которые могут выживать в пищеварительном тракте после обработки желудочным соком, чтобы защитить младенца от инфекции. Также были найдены и другие антитела (IgG и IgM), которые в небольшом проценте содержатся в грудном молоке.

Сейчас ученые размышляют над терапевтическом применением такого молока. «Исследования in vivo показали, что секретируемые антитела прочны, хорошо проходят через слизистую оболочку после системного введения и являются устойчивыми к ферментативной деградации, поэтому, они имеют большой потенциал для лечения COVID-19», — пишут они.

Вирусолог Павел Волчков считает, что подход с грудным молоком не сможет заменить метод вливания содержащей антитела плазмы переболевших COVID-19.

«Секретируемые антитела IgA, которых как раз очень много в молоке, хорошо справляются с нейтрализацией бактерий и вирусов, но не могут помочь убить их. Эти антитела облепляют, нейтрализуют и не дают в таком виде проникнуть патогенам сквозь поверхность кожи, кишечника, мукозный барьер в легких. Антитела, которые содержатся в крови, — другие. Они имеют продвинутые функции, способствуют уничтожению инфекции и больных клеток, а не просто связыванию их», —объяснил Волчков.

Впрочем, эксперт не отрицает, что данный подход мог бы быть применен в качестве эксперимента.

Подробности в эксклюзивном материале «Известий»:

Женщина-врач: в грудном молоке нашли антитела к коронавирусу

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