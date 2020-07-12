Самый большой военно-морской флаг в РФ доставили в Севастополь

Крупнейший военно-морской флаг России — Георгиевский Андреевский флаг легендарного брига «Меркурий» — будет освящен и поднят в Севастополе. Полотнище размером 10x6 м доставлено в музейно-выставочный комплекс «Константиновская батарея».

«26 июля в День ВМФ России этот флаг будет поднят под орудийный салют из реплик исторических орудий на флагштоке знаменитой севастопольской батареи», — пояснили в пресс-службе музея. Его подъем планируется сделать городской традицией, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Напомним, в Севастополе из-за коронавируса отложили открытие Матросского бульвара, ранее запланированное на 14 июня. Предварительно обсуждается перенос на День ВМФ, который в этом году будет отмечаться 26 июля. Точную дату позже определят в правительстве города.