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В России появятся новые законы о культуре, Госсовете и науке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России в рамках работы над внесением поправок в Конституцию с нуля будут написаны законы о культуре, о Госсовете и о науке. Об этом «Известиям» сообщил сопредседатель рабочей группы по мониторингу внесения конституционных законопроектов, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, их разработка уже ведется.

Депутат также рассказал о формировании семи подгрупп, которые следят за разработкой законопроектов, положения которых были закреплены в Конституции. Речь идет о таких направлениях, как организация публичной власти, государственной муниципальной службы, выборов; оборона и безопасность; судебная система и прокуратура; семья и образование; социальные гарантии; медицина, культура, экология; экономика и институты гражданского общества.

«Думаю, что основная часть законопроектов будет внесена после летних парламентских каникул (они начнутся с 24 июля. — Ред.), — заключил парламентарий.

Подробнее читайте в свежем номере «Известий» от 13 июля

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