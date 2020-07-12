Национальную игру «Аударыш» будут возрождать в Башкирии

В селе Кузгун-Ахмерово Белорецкого района Башкирии прошел турнир по национальной спортивной игре «Аударыш». Мероприятие состоялось в рамках выездного совещания Всемирного курултая башкир.

«Издревле «Аударыш» — армрестлинг верхом. В эту игру в основном играли башкиры, проживающие в горных районах Башкортостана», — пояснил заместитель министра культуры республики Ранис Алтынбаев.

В ходе игры два или более всадника стремятся стащить друг друга с коня, схватившись за руки. Самое главное в этой игре — устойчивость в седле и навыки управления лошадью. В планах Всемирного курултая башкир — масштабировать проект и начать готовить спортсменов, сообщает ИА «Башинформ».

Напомним, в Уфе планируют построить Международный центр спортивной борьбы. Под размещение здания определен участок в 29 тыс. кв. м в квартале улиц М. Гареева, Рехмукова, Нуреева и Комсомольской. Центр сможет вместить 3,4 тыс. человек и 19 борцовских ковров.