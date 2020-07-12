В «Орленке» воссоздали атмосферу середины ХХ века. На берегу моря всё, как было в первый день работы центра 12 июля 1960 года: установлена палатка, похожая на те, в которых жили «орлята». В палатках были кроватки, которые специально заказали, тумбочки, столы, и сами палатки тоже были специально заказаны. На пляже лагеря проводят спортивные игры и конкурсы.

Сейчас в центре отдыхают 1800 детей из Краснодарского края. По словам руководства «Орленка», следующая смена будет немного больше.