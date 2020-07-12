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Путин поздравил «Орленок» с 60-летием

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и воспитанников Всероссийского детского центра «Орленок» с его 60-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля в воскресенье, 12 июля.

«Всероссийский детский центр по праву славится красотой уникальной южной природы, особой, гостеприимной атмосферой и сложившимися традициями и, конечно, тем, что на протяжении долгого времени он является местом притяжения для мальчишек и девчонок из всех регионов нашей страны», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что программа лагеря всегда очень насыщена: культурные и спортивные программы, фестивали и соревнования, экскурсии и туристические походы, встречи с приглашенными гостями — политиками и общественными деятелями, космонавтами и олимпийскими чемпионами, артистами и музыкантами и, конечно, море. Всё это результат профессионализма воспитателей, вожатых и всех сотрудников лагеря, отметил Путин.

«Желаю вам успехов и всего наилучшего. Еще раз — с праздником!» — говорится в телеграмме.

Лагерь «Орленок» создан в 1960 году на побережье Краснодарского края. Он состоит из десяти лагерей, объединенных одной территорией. В центре ежегодно отдыхают около 20 тыс. детей из России, ближнего и дальнего зарубежья. Там часто проводятся различные профильные смены и ежегодный фестиваль визуальных искусств.

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