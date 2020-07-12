При пожаре в квартире в Петербурге погиб мужчина

В Санкт-Петербурге при пожаре в квартире дома, расположенного на Парнасной улице в Выборгском районе города погиб мужчина. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает телеканал 78.

По информации источника телеканала, пожарным удалось спасти одного человека.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть после полуночи. Загорелась двухкомнатная квартира общей площадью 45 кв м, расположенная на первом этаже. На тушение пожара ушло 40 минут, были задействованы 13 спасателей и 3 единицы техники.

Пострадавший от помощи медиков отказался.