Тренер бойца Романа Богатова дал подопечному пощечину

Тренер российского бойца Романа Богатова дал пощечину своему подопечному в перерыве во время поединка с Леонардо Сантосом на Абсолютном бойцовском чемпионате UFC 251.

Между третьим и вторым раундом один из его наставников шлепнул Богатова по щеке и призвал его вспомнить, для чего он находится на «Бойцовском острове». Видеофрагмент с этим моментом опубликован в Twitter UFC on BT Sport в воскресенье, 12 июля.

Roman Bogatov's corner gave him a slap for encouragement when he got back to his stool 😳 #UFC251 pic.twitter.com/8Fc67CkYf5