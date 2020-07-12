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Тренер бойца Романа Богатова дал подопечному пощечину

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Фото: REUTERS/UFC
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Тренер российского бойца Романа Богатова дал пощечину своему подопечному в перерыве во время поединка с Леонардо Сантосом на Абсолютном бойцовском чемпионате UFC 251.

Между третьим и вторым раундом один из его наставников шлепнул Богатова по щеке и призвал его вспомнить, для чего он находится на «Бойцовском острове». Видеофрагмент с этим моментом опубликован в Twitter UFC on BT Sport в воскресенье, 12 июля.

Поединок между Богатовым и Сантосом продлился три раунда и закончился победой бразильского бойца по единогласному решению судей. В третьем раунде россиянин трижды нарушил правила: два раза он попал коленом в пах и один раз — в голову своему сопернику, который в тот момент находился в лежачем положении, пишет RT.

Ранее российский тяжеловес Максим Гришин проиграл в дебютном поединке UFC 251 поляку Марчину Тыбуре. Представитель Польши был признан победителем решением судей, двое из которых выставили счет 30:27 в пользу Марчина, а третий — 30:26.

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