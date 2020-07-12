В Эстонии из-за шторма без электричества осталось более 30 тыс. домов

В Эстонии из-за обрушившегося на страну шторма без электричества осталось более 33 тыс. домохозяйств, сообщила сетевая компания Elektrilevi в субботу, 11 июля.

Самая сложная ситуация сложилась в уездах Пярнумаа и Рапламаа, где порывы ветра, превышающие показатели 25 м/с, вызвали многочисленные поломки, сообщил ведущий специалист диспетчерского центра компании Харди Пуусепп.

«Доступ к некоторым пунктам неисправностей затруднен, потому что на дорогах много сломанных деревьев. Но если еще несколько часов назад было немыслимо передвигаться по лесу в некоторых районах, то теперь мы можем отправлять бригады и туда», — отметил Пуусепп.

На устранение аварий были направлены 42 ремонтные бригады. По сообщению компании, на 16:39 (совпадает с мск) без электричества оставались 33 100 домохозяйств.

«Полная степень ущерба от урагана еще неясна. Мы надеемся устранить большинство неисправностей не позднее воскресенья и понедельника, но возможно, что придется доделывать некоторые места и на следующей неделе», — сказал Пуусепп.

3 июля сообщалось, что в Курагинском районе Красноярского края устраняют последствия сильного урагана. Из-за ливня и шквалистого ветра 11 населенных пунктов остались без электричества.