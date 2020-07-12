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Двое детей в Татарстане получили ожоги после поджога канистры бензина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Татарстане два мальчика получили ожоги после поджога канистры с бензином в бане, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону в субботу, 11 июля.

Инцидент произошел вечером в селе Васильевка Альметьевского работа. К спасателям обратилась женщина, которая рассказала о произошедшем. Выяснилось, что в бане разлилась канистра с бензином и маслом. Увидевшие это мальчики, 10 и 14 лет, решили поджечь жидкость и получили серьезные ожоги.

Дети с 40% ожогами рук, ног и лица были госпитализированы, сейчас они находятся в реанимации медсанчасти АО «Татнефть».

В августе прошлого года в Новокузнецке госпитализировали пятилетнюю девочку с сильными ожогами. По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет. В горящей одежде ребенок дошел до калитки своего частного дома, где на помощь пришел отец и вызвал «скорую».

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