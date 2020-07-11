Автоколонна снабжения военных США подверглась нападению в Ираке
Колонна со снабжением для американских военных подверглась атаке на юге Ирака, сообщает 11 июля «РИА Новости» со ссылкой на источники в иракской службе безопасности.
Инцидент произошел между городами Эс-Самава и Дивания. Боевики на пикапах напали на колонну из четырех грузовиков, вывели из машин водителей и подожгли фуры.
За рулем находились иракцы. Грузовики направлялись на военную базу США. Нападавшие скрылись.
В последнее время в Ираке обострились недовольства присутствием иностранных военных. Американские базы и дипмиссия регулярно подвергаются атакам.
Вашингтон обвиняет в нападениях действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.