Автоколонна снабжения военных США подверглась нападению в Ираке

Колонна со снабжением для американских военных подверглась атаке на юге Ирака, сообщает 11 июля «РИА Новости» со ссылкой на источники в иракской службе безопасности.

Инцидент произошел между городами Эс-Самава и Дивания. Боевики на пикапах напали на колонну из четырех грузовиков, вывели из машин водителей и подожгли фуры.

За рулем находились иракцы. Грузовики направлялись на военную базу США. Нападавшие скрылись.

В последнее время в Ираке обострились недовольства присутствием иностранных военных. Американские базы и дипмиссия регулярно подвергаются атакам.

Вашингтон обвиняет в нападениях действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.