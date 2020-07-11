Два человека погибли в ДТП с автобусом на севере Москвы

На Новосходненском шоссе столкнулся автобус с автомобилем, в результате аварии два человека погибли и трое пострадали. Об этом сообщает 11 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«По предварительной информации, около 22:00 мск на Новосходненском шоссе около дома 166 столкнулись автобус и Lexus. В результате ДТП два человека погибли и три пострадали», — говорится в заявлении.

Ранее РЕН ТВ писал, что произошло лобовое столкновение двух транспортных средств. По информации телеканала, пострадали пять пассажиров иномарки — четверо взрослых и ребенок. Один из них оказался зажат а машине.

Медики госпитализировали двух девушек 25 и 30 лет, а также ребенка. Кто именно погиб в ДТП — не уточняется.

Обстоятельства происшествия выясняются.