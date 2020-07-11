Вооруженное ограбление банка в Петербурге попало на камеры

Камеры видеонаблюдения зафиксировали ограбление банка в Санкт-Петербурге. Эти кадры в субботу, 11 июля, оказались в распоряжении РЕН ТВ.

Инцидент произошел ранее в субботу в петербургском отделении Совкомбанка. Неизвестный мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, вошел в банк, прокричал несколько слов, произвел выстрелы и скрылся. По предварительным данным, никто не пострадал. В главке полиции уточнили, что в результате похищено 4 млн рублей.

В городе объявлен план «Перехват», злоумышленник разыскивается.