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В Петербурге прошли похороны погибшей на Бали блогера Насти Тропицель

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Фото: instagram.com/nastyatropi
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Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной как блогер Настя Тропицель, прошли в Санкт-Петербурге в субботу, 11 июля.

«Спи спокойно, наша девочка», — написал отец Анастасии в Instagram.

Девушка похоронена на Серафимовском кладбище. На ее могильной плите, помимо имени и даты рождения, выгравирован еще и никнейм «Настя Тропицель».

О смерти Тропицель стало известно 21 июня. Она находилась на Бали и попала в ДТП на своем мотоцикле. Из-за эффекта вобблинга транспортное средство вышло из-под контроля, и девушка врезалась в бордюр. Она получила черепно-мозговую травму и скончалась на месте.

Позже друзья Тропицель рассказали, что накануне происшествия она переживала из-за разговора с отцом. По ее словам, он не поддерживал образ жизни дочери и призывал заняться серьезным делом.

Девушку кремировали в Индонезии, а после доставили прах в Петербург.

Настя Тропицель родилась в Санкт-Петербурге, с 12 лет вела блог, в котором писала о самостоятельности и свободе выбора, преодолении страхов путем погружения в то, что вызывает страх, о фрилансе.

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