Митрополит Иларион отказался считать Христа темнокожим

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион не согласился с мнением главы англиканской церкви архиепископа Джастина Уэлби, который в разгар протестов против убийства афроамериканца Джорджа Флойда заявил, что Христос был темнокожим. Об этом он сообщил в эфире «Россия 24» 11 июля.

«Какой у него был цвет кожи, мы этого не знаем, но предполагать, что он был темным, совершенно невозможно, поскольку он не был африканцем, а те люди, которые живут в том регионе, где он проживал, имеют либо белую кожу, либо смуглую кожу, но не черную кожу», — сказал митрополит.

Он напомнил, что, несмотря на множество гипотез о том, кем был и откуда происходил Спаситель, всё же, согласно четырем Евангелиям, Иисус был выходцем из еврейского народа.

При этом он отметил, что цвет кожи Христа не имеет для христиан никакого значения, потому что его почитают как воплотившегося Бога.

Ранее, 28 июня, архиепископ Кентерберийский, духовный глава церкви Англии в Соединенном Королевстве и духовный лидер англиканского сообщества во всем мире Джастин Уэлби заявил, что Иисус Христос «не был белым». Он также опубликовал в Twitter изображения темнокожего Христа.

В Европе массовые митинги против расизма были спровоцированы демонстрациями в США, где в конце мая в результате жесткого задержания полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд.