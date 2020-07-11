Полиция Петербурга задержала 38 человек в ходе ночного рейда

Полиция Петербурга в ходе ночного профилактического рейда в центре города задержала 38 человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 11 июля.

Уточняется, что правоохранители проверили ряд заведений, расположенных в так называемом барном квартале на улице Рубинштейна и Думской, и выявили многочисленные нарушения при реализации алкогольной продукции, в том числе факт ее продажи несовершеннолетним. Из оборота изъяли 30 л спиртосодержащей продукции.

Владельцам заведений, торговавшим алкоголем без соответствующих документов, выписаны крупные штрафы в рамках статьи 14.16 КоАП РФ за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Большинство нарушений связаны с потреблением спиртного в неположенном месте (29 человек) и мелким хулиганством (6 человек). Два человека привлечены к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Еще на одного владельца увеселительного заведения представителями администрации составлен протокол за нарушение «закона о тишине».



Полицейские также проверили водителей и пассажиров автомобилей на хранение или употребление запрещенных веществ — в этой области нарушений выявлено не было. Однако одного водителя привлекли к ответственности за нарушение транспортировки травматического оружия.