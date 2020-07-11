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Модульную поликлинику монтируют в станице Тацинской Ростовской области

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В Тацинском районе Ростовской области завершается создание новой модульной поликлиники. Глава региона Василий Голубев побывал в станице Тацинской на территории Центральной районной больницы.

Работы выполнены на 90%, сейчас ведется внутренняя отделка. Действующую поликлинику возвели около 50 лет назад, теперь ее ждет реконструкция, которая начнется в 2022 году. Чтобы местные жители не ездили на лечение в другой поселок, власти приняли решение возвести модульную поликлинику стоимостью 70 млн рублей, пишет RostovGazeta.

В середине июня губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил выделить 5,5 млн рублей на оборудование для больниц Таганрога. Деньги пойдут на технику и содержание медицинских учреждений. Так, 4 млн рублей передадут Таганрогской городской больнице скорой медицинской помощи. На эти средства отремонтируют наркозно-дыхательные аппараты с функцией ИВЛ.

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