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Путин поздравил артистку Елену Камбурову с 80-летием

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Елену Камбурову с 80-летием. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля в субботу, 11 июля.

«Самобытный талант, неповторимая и всегда узнаваемая манера исполнения песен позволили Вам добиться творческих успехов, снискать широкое профессиональное признание, но главное — заслужить искреннюю любовь ценителей поэзии и музыкального искусства», — отметил президент, пожелав Камбуровой здоровья и благополучия.

Елена Камбурова — советская и российская певица и актриса. В 1995 году ей было присвоено звание народной артистки России. Она также является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1999 год, награждена орденом Дружбы (2006), отмечена Почетной грамотой президента Российской Федерации (2018).

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