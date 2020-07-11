В России выявлено 6611 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 6611 новых случаев коронавируса. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего заболевших прибавилось в Москве (678), Санкт-Петербурге (296) и Свердловской области (280).

За сутки вылечились 8378 пациентов, умерли — 188. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 720 547, из них выздоровели 497 446 человек, скончались — 11 205.

Накануне в оперштабе назвали регионы с наименьшими темпами суточного прироста COVID-19. Так, в Москве, Московской области и Чечне темп прироста новых заболевших за сутки составил 0,3%. Далее следуют Севастополь (0,4%), Брянская и Калининградская области (по 0,5%), а также Пензенская область, Республика Дагестан (по 0,6%) и Чукотский автономный округ (0,7%).

В начале июля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила снижение новых случаев инфицирования в стране в последнее время. По ее словам, РФ идет хорошим путем, но она призвала не ослаблять бдительность, так как ситуация остается напряженной.

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