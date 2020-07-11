В Москве за год сократилось число пойманных на взятках чиновников

За пять месяцев текущего года в Москве выявлено 46 чиновников-взяточников. Это на треть меньше, чем за тот же период 2019 года, сообщили в ГУ МВД столицы в субботу, 11 июля.

В тот же отрезок времени год назад было выявлено 75 таких чиновников, сообщили ТАСС в управлении.

Всего за пять месяцев в столице зарегистрировано 126 преступлений, касающихся получения взяток.

В июне Генпрокуратура опубликовала доклад о коррупции в российских регионах. В десятку регионов с самым высоким уровнем таких нарушений вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

Наименьший уровень коррупции, по данным Генпрокуратуры наблюдается в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.