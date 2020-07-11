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В России предложили провести деноминацию рубля

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Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.

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Он отметил, что данная мера позволит вернуть в обращение копейки, что позволит ими расплачиваться. Так, например, бутылка воды могла бы стоить 50 копеек. Также в случае деноминации курс доллара будет составлять 60-70 копеек, как в период СССР.

Также Разуваев обратил внимание на то, что сейчас наличные деньги снимают не только граждане, но и представители юридических лиц. Данный факт говорит о росте наличных расчетов и развития «серой» экономики.

«Считается, что деноминацию надо делать, когда низкая инфляция, а инфляция у нас 3% (в годовом выражении). Ключевая ставка — 4,5%, резервы больше, чем 550 миллиардов долларов, это два годовых бюджета Российской Федерации», — заявил Разуваев.

1 июля ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков заявил, что у рубля есть все шансы вернуться к укреплению, и доллар может подешеветь до 65–70 рублей.

По его словам, для того, чтобы доллар подешевел, проблема коронавируса должна постепенно отойти на второй план и стать больше медицинским вопросом, а не экономическим условием. Также он отметил, что некоторое время неуверенность в рубле еще может сохраниться, но ситуация способна весьма быстро поменяться.

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