Работа художника Лихтенштейна продана на Christie's за $46,2 млн

Работа «Обнаженная с веселым рисунком» (Nude with Joyous Painting) американского художника, представителя направления поп-арт Роя Лихтенштейна продана с аукциона Christie's за $46,2 млн.

Картина, написанная в 1994 году, была представлена на аукционе под названием ONE: A Global Sale of the 20th Century, который впервые проводился в четырех городах одновременно: Гонконге, Париже, Нью-Йорке и Лондоне.

«Это классическая американская красавица. Написанная в 1994 году, картина является знаковым образцом последней серии картин с изображением обнаженных персонажей, которые художник начал в 1993 году и продолжал вплоть до своей смерти в 1997 году. Серия Nudes стала его возвращением к героиням комиксов, которые прославили его в начале 1960-х», — сообщается в описании работы на сайте аукциона.

Также на аукционе было выставлено несколько полотен Пабло Пикассо. В частности, работа 1955 года «Алжирские женщины» (версия F), которая входит в серию из 15 картин, вдохновленных картиной французского живописца Эжена Делакруа, была продана за $29,2 млн.

В феврале картина Тамары де Лемпицки «Портрет Марджори Ферри» была продана с аукциона Christie's за £16,3 млн ($21 млн). Таким образом полотно стало самой дорогой работой польско-американской художницы и самым дорогим лотом торгов «Искусство импрессионизма и модернизма».